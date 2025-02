Conte molto preoccupato da questo aspetto del suo Napoli dopo le ultime gare

Ultimissime Calcio Napoli: c’è un aspetto delle ultime partite che sta dando grande preoccupazione ad Antonio Conte. Lo svela La Repubblica oggi in edicola.

"Sta diventando inoltre non facile da gestire l’assenza per infortunio di Olivera, prezioso jolly difensivo.

Altro motivo di grande preoccupazione per Conte è la flessione fisica accusata dalla sua squadra nelle ultime gare, in cui gli azzurri non sono riusciti a brillare.

Stanchi in particolare i tre centrocampisti, con Anguissa che oltretutto è andato in diffida dopo l’ammonizione con la Lazio. La coperta è troppo corta e le squalifiche rischiano di pesare".