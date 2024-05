Conte-Napoli, Repubblica: parti vicinissime ma l'affare resta a rischio, occhio a un dettaglio

Calciomercato Napoli- Antonio Conte e il Napoli, parti mai così vicine ma al contempo l'affare è delicatissimo e può ancora potenzialmente saltare in caso di passi sbagliati: lo riporta La Repubblica oggi in edicola.

Conte-Napoli, la situazione attuale

Ecco quanto si legge direttamente dal giornale: "Biennale da 7 milioni a stagione con opzione per andare avanti insieme fino al 2027 — e il pallino è da oltre 48 ore nelle mani dei rispettivi uffici legali, a riprova dello stato sempre più avanzato della trattativa. Ma l’accordo resta lo stesso a rischio per la grande complessità dei dettagli da limare (tra clausole, diritti d’immagine, premi e intesa sullo staff tecnico) e di conseguenza ci sarà ancora da attendere un po’ per la fumata bianca: come minimo fino a domani.