Conte sbarca a Napoli, oggi sarà a Castel Volturno! CorSport: ha subito una "missione"

Calciomercato Napoli. Antonio Conte sbarca a Napoli: il nuovo tecnico azzurro già oggi sarà in città con il suo staff e tra i vari impegni c'è quello di visitare il centro sportivo di Castel Volturno per iniziare ufficialmente la sua avventura partenopea e pianificare anche i prossimi step in vista del ritiro di Dimaro.

Conte a Napoli, gli aggiornamenti

Sarà il Conte-Day a Napoli, con la prima apparizione ufficiale in città del nuovo allenatore. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Al centro sportivo di Castel Volturno è in programma il primo sopralluogo del nuovo allenatore e del suo staff. Un mini tour insieme con gli uomini che condivideranno con lui quest’avventura inaugurata mercoledì scorso a Roma al fianco di De Laurentiis. La visita di Conte dovrebbe durare un paio di giorni, giusto il tempo di cominciare a fare amicizia con i luoghi e i campi che faranno da sfondo alla missione e di farsi un’idea di quello che accadrà. Dovrà o dovrebbe accadere. Poi, insieme con il ds Manna, si tufferà anche nel labirinto di certe storie tese, tipo il caso del capitano Di Lorenzo, ma questa è un’altra storia e si vedrà.