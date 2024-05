Conte-Napoli, oggi nuovo incontro! Legali a lavoro per definire l'accordo

Calciomercato Napoli - Sembra ormai tutto pronto per vedere poi l'annuncio di Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli. Arriva l'analisi di Repubblica sulla trattativa:

Accordo tra Conte e il Napoli a 6 milioni a stagione, più a 2 di bonus per l’approdo in Champions e un milione in caso di scudetto. L’ex Ct ha accettato di dimezzarsi lo stipendio abituale. In cambio però si aspetta altrettanta elasticità da De Laurentiis sulla sempre spinosa questione dei diritti di immagine e pure sulla durata del contratto: un triennale o un biennale con opzione a favore della società fino al 2027.

Ogni passo va ponderato e con i legali al lavoro potrebbe essere interlocutorio anche il prossimo incontro tra le parti, in programma per oggi. Il futuro del Napoli non può tuttavia più attendere troppo e per questo la partita avrà il suo esito al massimo tra 48 ore. Conte non sta più nella pelle e ha già allertato il suo staff, di cui dovrebbero fare parte Oriali e Stellini. De Laurentiis chiederà invece la conferma nel ruolo di preparatore atletico di Sinatti.