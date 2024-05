Conte-Napoli, Gazzetta: la firma non prima di domenica. Ecco quando può esserci l'annuncio

Quando verrà annunciato Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato ulteriori dettagli per quanto riguarda l'arrivo del fatidico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. C'è davvero grande attesa per l'annuncio, ma a breve non dovrebbe accadere nulla per il quotidiano.

Annuncio Antonio Conte al Napoli

Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport, i legali delle due parti stanno ultimando gli ultimi dettagli contrattuali. La firma di Conte non arriverà - per il quotidiano - prima di domenica o giù di lì. Per quanto riguarda invece l'annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, Gazzetta individua nella metà della prossima settimana il momento giusto.