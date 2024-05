Conte-Napoli, CdM: trattativa all'ultimo miglio, possibile annuncio già domani!

Conte-Napoli, ci siamo: accelerata decisiva del presidente Aurelio De Laurentiis. Salvo sorprese, alla fine, sarà l'ex Ct il nuovo allenatore azzurro destinato a rilanciare la prossima stagione dopo la caduta libera di quest'anno.

Svolta Conte-Napoli, possibile annuncio già domani

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il patron ha accelerato per il 55eenne salentino con un contratto fino al 2027 e maxi ingaggio da 7 milioni a stagione più due di bonus per il ritorno del Napoli in Champions League.

La trattativa - assicura il quotidiano - è all’ultimo miglio nonché ad un passo dal definitivo sì: non è da escludere che già domani possa arrivare l’annuncio del presidente De Laurentiis.

ADL in mattinata sarà infatti impegnato in un convegno sul razzismo insieme a Juan Jesus e non sono da escludere colpi di scena proprio in quelle sedi. Sta per iniziare un nuovo esaltante ciclo.