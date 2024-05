Conte ha una voglia matta di Napoli, ecco la cifra monstre che può spendere nel mercato estivo

Calciomercato Napoli - Sarà Antonio Conte l'allenatore del Napoli per i prossimi tre anni a meno che non salti tutto da un momento all'altro in maniera improvvisa. Intanto, ci sono aggiornamenti sulla trattativa.

Calciomercato Napoli: maxi budget per Conte

Napoli - Quanto può spendere Conte nel mercato estivo del Napoli? Ha una voglia matta di tornare su una panchina e non vede l'ora di poter gestire il maxi-budget da 230 milioni che il Napoli gli mette tra le mani per la sessione estiva, ma vuole un contratto in cui si senta blindato alla sua maniera.