Conte ha intenzione di sfruttare un grosso vantaggio stagionale

Ultimissime Calcio Napoli - E’ iniziata la nuova Champions League ma il Napoli non c’è a causa della disastrosa stagione culminata con l’imbarazzante 10° posto. Una condizione spiacevole dalla quale però il tecnico ora vuole far leva per trarne un vantaggio importante come riporta La Repubblica oggi in edicola.

Conte vuole sfruttare un vantaggio per il suo Napoli