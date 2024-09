Conte ha fatto sentire Kvaratskhelia un giocatore speciale, ora Khvicha ha un obiettivo in mente

Calciomercato SSC Napoli - Dopo la vicenda Osimhen, il Napoli può cominciare a pensare alla programmazione del futuro, partendo dal rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ci sarà molto da lavorare per arrivare alle strette di mano, anche se il clima sarà sicuramente più sereno rispetto al tormentone per il nigeriano:

"Conte ha fatto sentire Kvaratskhelia un giocatore speciale. E a Napoli è di nuovo stella, leader. Con Conte così come i compagni ha in testa lo stesso obiettivo: voglia di lottare per grandi traguardi e di riprendersi la Champions. Farlo con un nuovo contratto darebbe un’ulteriore spinta"