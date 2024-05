Calciomercato Napoli - Come spiega Il Mattino per approdare a Napoli Conte ha affrontato anche il discorso del suo storico braccio destro, Lele Oriali, è stato affrontato ma non ancora in modo centrale. Il mondo di Conte ha preso informazioni soprattutto sull'aspetto delle strutture del club azzurro: ne è uscita fuori una immagine devastante. Ma a Castel Volturno hanno già lavorato molti big del calcio italiano, dunque pure Conte potrà adattarsi.