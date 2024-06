Conte e Di Lorenzo si sono scambiati lunghi messaggi, la situazione

Calciomercato Napoli - In casa Napoli bisognerà risolvere anche il caso legato a Giovanni Di Lorenzo, il capitano che ha rinnovato soltanto nell'estate 2023 con un contratto quasi a vita in azzurro e che ora vuole andare via ad ogni costo.

Napoli, Conte vuole convincere Di Lorenzo a restare

Su Di Lorenzo resta la Juventus che soffia sul fuoco. Come racconta Il Mattino, Di Lorenzo sulla rottura con il Napoli ha puntato i piedi: lui e Conte si sono scambiati dei lunghi messaggi, ma è evidente che serve altro. Certo, il suo agente Giuffredi resta sul piede di guerra e continua a non mandare segnali di distensione al momento e la situazione non è cambiata. Vediamo se il tempo aiuterà.