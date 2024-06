Quale sarà il futuro di Giovanni Di Lorenzo? Riuscirà Antonio Conte a convincerlo a restare a Napoli?

Ultime notizie. Ne parla oggi l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, negando che ci siano già stati contatti tra il capitano del Napoli e il futuro allenatore:

Conte ha lasciato a Oriali e a Manna il compito di ricucire lo strappo con Di Lorenzo, non è ancora sceso in campo in prima persona. Lo farà.