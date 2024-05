Conte-Napoli, clamorosa indiscrezione: avvistato ieri in città, poi a Capri? La verità

Antonio Conte avvistato a Napoli nelle ultime ore? E' già iniziata la Conte-mania come riporta La Repubblica oggi in edicola, con voci che impazzavano in città a proposito di un possibile blitz segreto del tecnico pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Conte-Napoli, ieri voci di avvistamenti in città

Secondo alcuni sussurri, sarebbe giunto a Capodichino di soppiatto per poi salire su uno yacht in direzione Capri. E' stessa la voglia dei tifosi azzurri di vivere una nuova favola meravigliosa, con le speranze di tornare subito a vincere o essere altamente competitivi, a fronte di una stagione logorante.

Ma la verità è che il mister - assicura il giornale - ieri è rimasto nella sua abitazione a Torino. La trattativa è in dirittura d'arrivo ma servono ancora delle ore prima dell'annuncio e giorni prima dello sbarco reale in città.