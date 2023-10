CorSport - Ecco i sette nomi che fanno parte del Consiglio dei Saggi di Garcia: non ci sono Osimhen e Kvara

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato i sette nomi che fanno parte del cosiddetto Consiglio dei Saggi da parte di Rudi Garcia. Nell'elenco, secondo quanto sostiene il quotidiano, non ci sarebbero Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"In questo benedetto Consiglio dei Saggi (per la Treccani: riferito a persona, che ha e rivela, nel comportamento, nel giudicare e nell’operare, oculato discernimento, moderazione e una conoscenza delle cose acquisita soprattutto con la riflessione e l’esperienza) ci sarebbe soprattutto, esclusivamente, la colonna vertebrale della rifondazione, uomini che hanno un passato fatto e finito (Zielinski, Meret e Mario Rui per longevità); una personalità solida in una squadra che a volte pare “liquida” (Rrahmani e Juan Jesus); e infine i leader, e sì ci vogliono, il capitano (Di Lorenzo) e uno dei personaggi più autorevoli, peraltro assai vicino all’allenatore per averlo conosciuto in epoca non sospetta (Anguissa)".