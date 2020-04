Consegne a domicilio Campania, polemiche su orari e restrizioni: 8 locali su 10 resteranno chiusi

Ultime notizie Napoli - Non si placano le polemiche in Campania relative al cibo da asporto. L'apertura di De Luca, infatti, è arrivata e si ripartirà lunedì 27 aprile ma le condizioni imposte dal presidene della giunta regionale non solo non convincono ma anzi spaventano molti ristoratori e titolari di bar. Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola commentando così la situazione che si è venuta a profilare:

"Stimiamo che almeno l'80% delle 10mila imprese di ristorazione iscritte alla nostra associazione non riaprirà lunedì. Non ce la faranno perché l'impegno è troppo gravoso e non c'è certezza che ci sia un adeguato ritorno economico. Con l'onere della sanificazione in pochi giorni, per mezza giornata e con i tanti vincoli imposti dall'ordinanza, è tutto a loro sfavore".

Tra i tanti che non rialzeranno le saracinesche ci sono anche Mennella e Gambrinus.