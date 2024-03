Conferma Calzona, passa tutto in 10 gare: 70 giorni per prendersi l'Europa

Napoli - Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, ma potrebbe essere già sulla panchina azzurra. Perché Francesco Calzona può seriamente restare a Napoli anche le prossime stagioni.

Calzona prossimo allenatore Napoli? Tutto in 10 partite

Si gioca il futuro il Napoli e anche Calzona sulla panchina degli azzurri ad oggi ancora Campioni d'Italia. Perché passa tutto per le prossime partite di campionato, quello che resta al Napoli in questa stagione dopo essere stato già eliminato in Coppa Italia e ora anche dalla Champions.

Dalla trasferta con l’Inter al Lecce, inizierà domenica un altro mini campionato per il Napoli di Calzona che vuole restare e prendersi la conferma anche per la prossima stagione. Ma come può farlo? Il Corriere dello Sport analizza quello che può accadere in casa Napoli con la squadra che vuole raggiungere la Champions e avrà tanti scontri diretti per farlo visto il calendario di Serie A.

La distanza ora è 7 punti dal 4° posto, ma ci si potrebbe qualificare anche con il quinto posto in campionato in base a quella che sarà alla fine la classifica Ranking. Intanto, restano 10 partite al Napoli e a Calzona per continuare insieme anche il prossimo anno.

Il Napoli al momento è fuori da tutto, anche dalla Conference League, ma sono tutte li a 4 o 3 punti. Si inizierà con l'Inter capolista a San Siro domenica sera. Restano ora 70 giorni a Calzona per confermarsi allenatore del Napoli anche il prossimo anno. L’allenatore-ct potrà essere confermato con la conquista dell'Europa, la Champions, i segnali iniziali da quando è arrivato sembrano essere positivi e ADL ha già parlato di lui. Il suo futuro è legato dai risultati.