Conferenza stampa Mazzarri, Tuttosport: ecco perché il Napoli per ora non intende farla

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport svela il motivo per il quale, al momento, non è prevista alcuna conferenza di presentazione per Walter Mazzarri a Castel Volturno:

"Non ci sarà ancora la conferenza stampa di presentazione, perchè il club vuole aspettare il ritorno degli 11 azzurri impegnati nelle rispettive nazionali. Per il momento Mazzarri potrà cominciare a parlare con Osimhen, alle prese con la convalescenza dopo l’infortunio muscolare in nazionale, e con gli altri calciatori non convocati in Nazionale".