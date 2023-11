Conferenza Mazzarri, Tuttosport anticipa: domani il tecnico presenterà la gara con l'Atalanta

Notizie calcio. Nonostante un silenzio stampa ancora in corso in casa Napoli, domani potrebbero esserci le prime dichiarazioni ufficiali di Walter Mazzarri dopo il suo ritorno sulla panchina azzurra.

Ad annunciarlo è l'edizione odierna di Tuttosport:

Domani a Castelvolturno sarà possibile ascoltare la voce di Mazzarri per la prima volta dopo il suo ritorno sulla panchina del Napoli e chissà se in conferenza stampa riuscirà a dare qualche anticipazione sullo schieramento che sceglierà per una sfida che si annuncia dura, come lo sono tutte quelle con l’Atalanta allo stadio Azzurri d’Italia.