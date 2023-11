Condizioni Zielinski: è stato colpito da una tonsillite, il suggerimento dello staff medico

Calcio Napoli - Piotr Zielinski è uno dei giocatori di maggiore qualità nel Napoli che preleva Walter Mazzarri dopo l'esonero di Rudi Garcia. Intanto, ci sono aggiornamenti con le ultime notizie che riguardano le condizioni del calciatore che ha spaventato tutti nelle ultime ore quando in Nazionale è arrivata la notizia di un possibile problema al cuore.

Napoli: condizioni Zielinski, le ultime

Piotr Zielinski ha lasciato il ritiro della nazionale Polacca prima del previsto, ma in questo caso per via di una tonsillite, come scrive Il Mattino. Il giocatore del Napoli ha saltato la partita contro la Repubblica Ceca e lo staff medico ha suggerito di risparmiagli anche l'amichevole di domani con la Lettonia. E' di rientro in città e dovrà stare a riposo.