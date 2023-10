Condizioni Osimhen: non ha dolore e vorrebbe già essere in campo, non comprende i 40 giorni di stop

Napoli - Ultimissime sulle condizioni di Osimhen che si è infortunato muscolarmente in Nazionale e ora vuole provare a capire quando tornerà in campo. Perché il giocatore si ritrova in una situazione difficile a livello mentale.

Ci sono aggiornamenti: fosse per lui sarebbe già in campo, perché non arrivano segnali d'allarme dalla sua coscia. Osimhen non comprende del perché questi 40 giorni di stop, sottovaluta il problema fisico, perché uno come lui ancora non ha imparato a capire i messaggi che arrivano dai suoi muscoli. A riportarlo è Il Mattino.