Condizioni Osimhen: situazione preoccupante, entro domani l'esito degli esami

Situazione veramente preoccupante in casa Napoli riguardo le condizioni di Osimhen che si è infortunato in Nazionale e ora rischia seriamente per il resto della stagione.

Infortunio Osimhen: le condizioni

Napoli - C'era chi addirittura parlava di crampi e non aveva dato nessun segnale positivo in merito al cambio chiesto per infortunio da parte di Osimhen nell'amichevole tra la Nigeria e l'Arabia Saudita. L’unico aspetto incoraggiante è che Victor sia uscito con le sue gambe dal terreno di gioco.

Bisognerà attendere domani per avere informazioni certe sull’infortunio di Osimhen in Nazionale, perché ora arrivano segnali di una cautela che precede l’esito degli accertamenti strumentali. Dalla risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto ieri il giocatore, secondo Tuttosport, arriverebbero informazioni preoccupanti ed ancora tutte da verificare.

Condizioni Osimhen: la risposta degli esami

Dalla Nigeria fanno sapere che c'è preoccupazione riguardo un possibile infortunio ad un tendine del ginocchio che metterebbe a rischio la stagione di Osimhen col Napoli. Il responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico, aspetta entro domani una risposta degli esami.