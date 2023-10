Condizioni Osimhen: la reazione di Garcia

Non gira quest'anno al Napoli sotto più punti di vista. Perché dopo un inizio di stagione non del tutto convincente con il caos creato per il possibile esonero di Rudi Garcia in questa pausa Nazionali, arriva un'altra brutta notizia: l'infortunio di Osimhen.

Napoli: infortunio Osimhen, Garcia preoccupato per le condizioni

Napoli - Osimhen si ferma per almeno un mese come annunciato da Tuttosport e il Napoli è nei guai. Preoccupato Rudi Garcia che dovrà fare a meno del proprio bomber nigeriano che non ha perso tempo e ha subito cominciato con le terapie per provare a rientrare in campo quanto prima.

Dagli esami svolti nelle ultime ore è stato evidenziata una lesione muscolare di scondo grado e ora ha già iniziato le terapie al centro tecnico nella speranza che possa essere recuperato prima di quanto pronosticato, cioè dopo la sosta per le nazionali di novembre.

Non è affatto una buona notizia per Rudi Garcia, che si ritrova in una posizione rischiosa. Ora l'allenatore del Napoli dovrà rinunciare a Osimhen che ha messo a segno 6 gol in 8 partite in campionato e affidarsi al duo Raspadori e Simeone per non perdere altri punti in classifica.