Napoli - Victor Osimhen si è infortunato e ora sta lavorando a parte per recuperare e tornare a disposizione di Garcia. Ma quali sono le condizioni mentali anche dell'attaccante nigeriano? Il calciatore ha reagito come sempre in modo esemplare dall'affaticamento. Inutile entrare in conflitto, uscendo dalla palestra, se ne va in campo per godersela con quel sorriso solare che scalda e contagia i compagni. A riportarlo è il Corriere dello Sport.