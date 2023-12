Condizioni Lobotka: oggi Mazzarri scopre se lo recupera per Napoli-Monza

Napoli - Ultimissime sulle condizioni di Lobotka che il Napoli ha perso per infortunio nell'ultima partita Roma Napoli per un infrazione costale. Ora c'è attesa per capire se il centrocampista stringerà i denti e recupererà per Napoli Monza.

Napoli Monza: condizioni Lobotka

Oggi Walter Mazzarri scoprirà se potrà contare anche su Lobotka, reduce dall’infrazione costale rimediata all’Olimpico con la Roma e ieri ancora protagonista di una sessione di lavoro personalizzato in vista della rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno. L'allenatore spera di poterlo avere visto che già mezza squadra sarà assente tra infortuni e squalifiche. Lo riporta il Corriere dello Sport.