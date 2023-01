Condizioni Kvaratskhelia: "Nuovi sintomi, c'è il rischio di forfait!". Oggi allenamento decisivo

Napoli ultime notizie. Oggi La Repubblica si sofferma sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, a rischio per sabato quando il Napoli affronterà la Salernitana in trasferta all'Arechi: l'attaccante georgiano sta facendo ancora i conti con l'influenza e ieri non si è allenato a scopo precauzionale.

La domanda dunque è: Kvaratskhelia ce la farà a recuperare?

?Condizioni Kvartskhelia

Condizioni Kvaratskhelia: secondo Repubblica, "mercoledì sembrava stare meglio, ma nelle ultime ore ha accusato di nuovo qualche sintomo e allora lo staff medico ha deciso di non rischiare".

Certamente non sembra essere nulla di grave, ma lo staff di Spalletti si riserverà di decidere dopo averlo visionato stamattina a Castel Volturno: Kvara oggi sarà all'allenamento e saranno valutate le sue condizioni, assicura La Repubblica.

Tuttavia, l'edizione napoletana del quotidiano ci tiene a precisare: "Il rischio di del forfait esiste", e oggi Kvaratskhelia proverà a dare le giuste garanzie.

In alternativa, Spalletti punterà su Eljif Elmas, che garantisce equilibrio ed inserimenti offensivi; la seconda scelta è Giacomo Raspadori. "Tutto, però, dipende dalle condizioni di Kvaratskhelia che resta una priorità".

Anche Lozano potrebbe giocare al posto di Politano.