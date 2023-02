Condò: "Tre gol del Napoli regalati dallo Spezia, ma va detta anche una cosa"

Napoli Calcio-“I tre gol sono stati regalati dallo Spezia”. Lo scrive Paolo Condò nel suo editoriale per La Repubblica oggi in edicola.

Spezia-Napoli, il commento di Paolo Condò

Tuttavia - aggiunge il collega - non sono propriamente piovuti dal cielo ma sono stati comunque frutti di un primo tempo continuamente offensivo per il Napoli e di una pressione mai allentata. In particolare Khvicha Kvaratskhelia ha scosso di continuo l'albero finché non sono cadute le pere mature che Victor Osimhen ha prontamente raccolto. Continua così la marcia vincente degli azzurri attualmente a +13 sulla seconda in classifica.