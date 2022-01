Condò: "Napoli? Ieri costante dominio frustrato dalla difficoltà in zona gol. Stavolta però Petagna ha trovato l’acrobazia..."

Paolo Condò, editorialista di Repubblica, analizza la giornata del campionato di Serie A.

"Il Napoli ha esorcizzato la tendenza a dissipare in casa contro le piccole le imprese esterne contro le altre grandi: dopo il bel pari di Torino, la gara con la Samp non ha avuto uno sviluppo molto differente dai ko con Empoli e Spezia, ovvero un costante dominio frustrato dalla difficoltà in zona gol. Stavolta però Petagna ha trovato l’acrobazia necessaria per rovesciare il trend, premiando la scelta societaria di trattenerlo, allungando la rosa"