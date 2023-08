Condò: "Napoli favorito per lo scudetto, ma non vorrei essere nei panni di Garcia per un motivo"

Notizie calcio. Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha espresso il suo pensiero sul Napoli campione d'Italia in vista dell'inizio della stagione:Â

Le conferme di Osimhen e Kvara — non scontate, specie la prima, mentre il georgiano inizia la stagione ai box — ripropongono i campioni d’Italia nel ruolo di favoriti, e se il buco aperto da Kim risulterà ben coperto la squadra passata a Rudi Garcia sarà competitiva anche in Champions. Ecco, Garcia: vorremmo e non vorremmo essere nei suoi panni, perché se da un lato ha ereditato la macchina più potente, dall’altra deve riuscire a tenerla in pista come faceva Spalletti: il nuovo ct azzurro, annunciato ieri dalla Federcalcio, a Napoli aveva creato un sistema di pesi e contrappesi così calibrato da permettersi velocità esagerate senza correre troppi rischi. Un allenatore nuovo alla guida di una squadra che ha già vinto vive sempre la dicotomia fra la convenienza a lasciare le cose immutate e il desiderio di imprimere il proprio marchio. Garcia è un uomo saggio, oscillerà con equilibrio fra le due tentazioni.