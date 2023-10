Condò: "Milan, persi due scontri diretti su due: la trasferta di Napoli dirà la verità"

Come ogni settimana, il punto di Paolo Condò sul quotidiano La Repubblica. Oggi si parla del Milan, reduce dalla sconfitta contro la Juventus, ora chiamato a sfidare il Napoli allo stadio Maradona dopo il turno di Champions infrasettimanale. Di seguito alcuni passaggi dell'editoriale di Condò.

Sulla Juventus scrive: "Naturalmente la Juve non “deve” vincere il titolo, ma “può” farlo perché le distanze dalle milanesi e dal Napoli - ma quale Napoli? - sono misurate".

Sul Milan scrive: "Ci sono stati due big match fin qui, il derby di Milano e questo, e il Milan li ha persi entrambi: la trasferta di Napoli ora ci dirà quanto c’è di casuale e quanto di strutturale. Di certo dietro Giroud c’è un vuoto".

Ultime notizie. Infine, questo il pensiero di Paolo Condò sul Napoli: "Anche il Napoli è chiamato in settimana a traslocare la sua Champions a febbraio vincendo a Berlino: la buona ripartenza di Verona, preziosa per Garcia e anche per De Laurentiis - la rivoluzione estiva è figlia sua, e si è accorto di doverla proteggere un po’ meglio - , ha ricevuto un bell’impulso da Kvara. Il georgiano si è finalmente ricordato che la capacità di andare sia sul prediletto destro che sul sinistro è la base della sua (perduta) non marcabilità. Il primo dei due gol segnati a Montipò, scivolamento sul sinistro e tiro col piede mancino, è stato una sorta di amico ritrovato".