Condò: "Kim non è stato rimpiazzato, quello sostituito pare Kvaratskhelia"

Notizie Calcio Napoli - Il commento di Paolo Condò a Repubblica riguardo l'inizio di stagione del Napoli di Rudi Garcia:

"Ma quanto andran no avanti, le rivali? Il primo turno di Champions è subito fondamentale perché trova squadre improvvisamente depresse. L’unico sollievo del Milan è che fino ad aprile non ci saranno altri derby, un confronto al momento segnato sia per la superiorità effettiva degli avversari sia per la scimmia che i cinque k.o. hanno posto sulle spalle di Pioli. È presto per essere disfattisti sul Napoli, non per suonare l’allarme: i campioni in mezzo al guado non suonano più il vecchio spartito e non ancora quello nuovo, Kim non è stato rimpiazzato mentre quello sostituito pare Kvara. La Lazio ha mostrato sprazzi di manovra anche a Torino, ma ha perso la blindatura dietro senza ritrovare Immobile davanti. Per tutte il debutto europeo è un’opportunità ma anche un rischio".