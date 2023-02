Calcio Napoli - Paolo Condò, nel suo editoriale sulle pagine dell'edizione nazionale di Repubblica, scrive sulla vittoria del Napoli sulla Cremonese per 3-0:

"I tre gol arrivano in modo ineluttabile: colpisce però che nella loro attesa vengano esposte virtù alternative come un portentoso recupero difensivo di Lozano, a riprova di un coinvolgimento collettivo che spiega il dominio senza precedenti. La curiosità sulle sue prospettive in Champions diventa fortissima"