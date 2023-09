"Con uno come lui puoi andare in guerra", retroscena Garcia-Anguissa: gesto del mister all'arrivo a Napoli

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Rudi Garcia, quando era sulla panchina dell’Olympique Marsiglia, aveva deciso di puntare su un giovane centrocampista, di quelli a cui non rinunceresti mai. Il nome? Frank Anguissa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Rudi Garcia si espone in prima persona per Anguissa e mette il camerunense nelle condizioni di poter crescere e migliorarsi:

"«Con uno come lui puoi andare in guerra» disse in proposito del giocatore, interrogato sul suo impatto in Serie A. Una delle prime telefonate, dopo esser stato annunciato come nuovo allenatore degli azzurri, Rudi l’ha fatta proprio ad Anguissa. Quando il francese è stato presentato, ha avuto modo di spendere parole d’elogio"