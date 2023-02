Con Osimhen si parte sempre da 1-0! Napoli si sente imbattibile come ai tempi di Maradona

Il Napoli sorride per l’ennesima gara straripante di Victor Osimhen. Con lui si parte sempre 1-0, e non è una frase tanto per dire come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Con Osimhen si parte sempre da 1-0

Victor ha portato a sette le partite di fila in cui ha trovato il gol, cancellando il record che apparteneva a Higuain nella stagione 2015-16:

"Solo che il pensiero suo e della squadra è sintonizzato sulla gioia di gruppo, quella da fare con tutta la gente di Napoli. C’è un popolo che aspetta nuovi eroi da omaggiare e oggi Osimhen è il volto dell’entusiasmante cavalcata azzurra. C’è un nuovo Supereroe in città, e Napoli si sente di nuovo imbattibile, come quando da queste parti predicava calcio Maradona"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli