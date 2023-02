Calcio Napoli - Quello che stiamo ammirando è un Osimhen davvero pazzesco. Con la doppietta di ieri contro lo Spezia, il centravanti del Napoli è salito a quota 16 reti.

Meglio sia dell’Immobile dello scorso anno che nelle prime 21 segnò in 15 occasioni che del Dzeko versione romanista 2016/2017 e con numeri pressoché identici al Cristiano Ronaldo del 2020/2021 (17 gol in 18 apparizioni). Insomma è come se il Napoli partisse in ogni gara dall'1-0 con Osimhen in campo.