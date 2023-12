Due aspetti di questo Napoli preoccupano seriamente

Notizie Calcio Napoli - Bisogna risalire la china adesso. Subito. Certo non sarà semplice farlo nell’immediato a Torino, ma serve una risposta immediata dal Napoli dopo la batosta incassata con l’Inter.

Cosa non va in questo Napoli

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, sono due gli aspetti che colpiscono in negativo: in primis la fragilità mentale dei campioni d'Italia. Come si può mollare psicologicamente sia pure dopo un gol irregolare? Eppure è stato proprio il Ds Mauro Meluso a confermarlo nel post partita.

Dall’altra parte piovono interrogativi anche sulla condizione fisica della squadra, retaggio dell'era Garcia: anche in questa circostanze si sono viste gambe pesanti nel finale, scarsa reattività e in generale poca benzina per tutti.