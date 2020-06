Con Gattuso nessuno si sente più escluso! In quattro partite scesi in campo 23 azzurri su 26

Ultime notizie Napoli - Al Napoli serve un miracolo sportivo e viene naturale piangere sul latte versato, visto che la squadra sta mostrando di valere sul campo molto più dell’attuale sesto posto. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica:

“La differenza tra titolari e seconde linee non si è vista ed è un altro merito di Gattuso, bravo a rimettere ordine in uno spogliatoio in cui aveva trovato macerie. Con Ringhio nessuno si sente più escluso, nelle quattro gare giocate dopo la ripresa sono scesi in campo 23 dei 26 giocatori a disposizione, uniche eccezioni Karnezis, Luperto e Llorente oltre a Malcuit, fuori lista per l’infortunio. E i marcatori sono aumentati a 15, grazie al gol di Younes”