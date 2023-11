Con Garcia il peggior rendimento casalingo dell'era De Laurentiis: così male solo nell'anno del fallimento

Napoli - Garcia forse non è al corrente che il rendimento casalingo del suo Napoli è il peggiore registrato nel corso dell’era De Laurentiis. In 7 partite sono stati presi soltanto 8 punti, cioè la media di 1,1 punti a partita e nella classifica delle sfide interne di Serie A il Napoli è addirittura 14°. Per trovare un rendimento analogo (1,1 punti di media nelle prime 7 partite casalinghe) bisogna tornare indietro di 20 anni, cioè alla stagione 2003-2004, per intenderci quella di Serie B che si concluse con il fallimento del club azzurro e la successiva acquisizione dello stesso De Laurentiis. Per la squadra che porto lo scudetto sulle maglie è molto più di una semplice mortificazione.