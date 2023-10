Compattezza Napoli: i calciatori sono con Garcia, hanno capito una cosa

Il Napoli pensa di mettersi alle spalle questo momento difficile fatto di incomprensioni e insicurezze, puntando a dei risultati migliori con continuità che possono essere la svolta della stagione.

Napoli: calciatori con Rudi Garcia

Napoli - La parola d'ordine in casa Napoli è compattezza. I calciatori hanno capito che questo è il momento di stare uniti. Secondo Il Mattino, la squadra sa di avere le potenzialità per essere tra le prime 4 e lottare per lo scudetto in Italia. Tutti vogliono farcela e hanno capito che l'unità di intenti può diventare il collante fondamentale per andare avanti.