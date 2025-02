Como-Napoli, Buongiorno ce la fa a giocare 90 minuti? Ecco le sue condizioni

Ultime notizie Napoli, aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Rientrato dopo un lungo infortunio nella partita contro la Lazio, Buongiorno era stato sostituito al minuti 62' nella ripresa, non avendo ancora i 90 minuti nelle gambe.

In vista di Como-Napoli però arrivano buone notizie su Buongiorno: secondo quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, "dopo un’altra settimana di lavoro, Buongiorno potrà giocare l’intera partita". Dunque ci si aspetta di vederlo titolare in campo per 90 minuti a Como.