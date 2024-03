L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle condizioni fisiche di Amir Rrahmani dopo il problema fisico avuto nelle ore successive alla sfida vinta per 2-1 contro la Juventus:

"Il vero dubbio riguarda Rrahmani: non ha ancora recuperato del tutto dall’affaticamento al polpaccio. Ha svolto un allenamento personalizzato e le quotazioni di Ostigard sono in rialzo".