Come sta Piotr Zielinski? Oggi farà dei test, le ultime sulle condizioni del polacco

Per capire il peso che dà Spalletti all’Europa League bisognerà attendere la formazione che schiererà domani sera con il Legia Varsavia, come racconta Il Mattino. A partire dalle scelte su Piotr Zielinski, ad esempio.

Come sta Piotr Zielinski?

"Ieri si è fermato Zielinski, oggi farà dei test, ma difficilmente verrà rischiato contro i suoi connazionali. Improbabile che il tecnico del Napoli pensi a Mertens fin dal primo istante. Dall’alto di un trono fatto di 135 gol, il belga non vede l’ora di riprendersi una maglia da titolare. Non è prontissimo, non ha ancora molti minuti nella gambe ed è meglio dosare i tempi del suo rientro"

Infortunio Zielinski, le condizioni

Seduta mattutina per ieri il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Manolas ha svolto intera seduta in gruppo. Malcuit personalizzato in campo. Per Ounas tabella personalizzata in palestra. Zielinski ha svolto allenamento personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo.