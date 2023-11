Come sta Osimhen? Lo staff del Napoli valuta, Victor comincia a forzare

Ultime notizie Napoli - Da qualche giorno l'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen ha cominciato ad allenarsi anche sul prato e questo avvicina sempre di più il suo rientro. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Sono passate quasi cinque settimane dall’infortunio con la nazionale nigeriana, in amichevole con l’Arabia Saudita in Portogallo:

"La lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra prevede circa quaranta giorni per il pieno recupero. Logico poi che, giorno per giorno, staff medico e tecnico vigilino per valutare il grado di affaticamento dell’atleta quando comincia a forzare"