"Come si ferma questa squadra?". Il Napoli di Spalletti diventa oggetto di studio a Coverciano

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli e Luciano Spalletti diventano un modello assoluto in Italia, tanto da essere studiato. Letteralmente. Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, di questo si è parlato ieri nelle aule di Coverciano per il corso dei nuovi allenatori.

A Coverciano si studia il Napoli di Spalletti

“Come giocare e cosa si può fare contro il Napoli di Spalletti”, è stato questo l’argomento trattato dai relatori Renzo Ulivieri e Mario Beretta. Saranno riusciti a dare una risposta o fornire una teorica contromisura tattica i presenti tra i banchi? In campo, intanto, nessuno ci è riuscito considerando una squadra in fuga assoluta a +18 come mai accaduto nella storia del campionato italiano.