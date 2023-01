Come si ferma Osimhen? Tuttosport: bisogna giocare d'anticipo, non sa muoversi in spazi angusti

Calcio Napoli - Come si ferma Osimhen? L'edizione odierna di Tuttosport prova a dare un consiglio tattico a Massimiliano Allegri:

"Per quanto riguarda la marcatura diretta, il duello uno contro uno, bisognerà evitare che Osimhen possa girarsi. Di conseguenza, sarà importante effettuare una difesa d’anticipo. Se costretto a giocare nello stretto, dove aggredito, l’attaccante azzurro può infatti andare in difficoltà, sia per i limiti tecnici di cui sopra sia a causa di un fisico imponente (185 cm per 78 kg) che gli rende più difficoltoso muoversi in spazi angusti. Un altro fattore importante per limitare il riferimento più avanzato del Napoli sarà la marcatura preventiva. In caso di palla persa in attacco, la Juve dovrà reagire immediatamente con gli elementi vicini alla zona di perdita della palla, per cercare l’immediata riconquista ed evitare pericolose transizioni".