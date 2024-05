Come giocherebbe il Napoli di Conte? Gazzetta - Cinque volti nuovi nella formazione titolare | GRAFICO

Come potrebbe giocare il Napoli di Antonio Conte? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato un grafico formazione su come potrebbe davvero schierarsi il Napoli con Conte in panchina. Il sistema di gioco sarebbe il 3-5-2 ma ci sarebbero ben 5 volti nuovi nella formazione titolare. Il reparto più rivoluzionato sarebbe senza dubbio la difesa.

Come giocherebbe il Napoli di Conte?

Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport nei tre centrali di fiesa cambierebbero i due braccetti. A destra c'è Martinez Quarta mentre sul versante opposto Hancko. A centrocampo spazio a Folorunsho, di ritorno dal prestito all'Hellas Verona, con Dorgu sull'out mancino. Davanti c'è Romelu Lukaku al posto di Victor Osimhen.