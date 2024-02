Come giocherà il Napoli di Calzona: modulo e scelte in vista del Barcellona

Come giocherà il Napoli di Francesco Calzona? Stando a quanto si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, gli azzurri dovrebbero tornare a quel 4-3-3 che lo scorso anno aveva portato allo scudetto. Non mancheranno però le novità negli interpreti rispetto alle ultime uscite in cui c'era Walter Mazzarri in panchina.

Come giocherà il Napoli di Calzona

Ecco come potrebbe giocare il Napoli allenato da Francesco Calzona secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: