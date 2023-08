Colpo Lindstrom, è il prototipo del trequartista moderno: doppio ruolo, ecco dove può giocare

Calciomercato Napoli - Ieri vi abbiamo mostrato in anteprima l'arrivo di Lindstrom in Italia, con l'accoglienza in aeroporto dei tifosi partenopei. Jesper Lindstrom è atterrato ieri sera a Fiumicino e sosterrà stamattina le visite mediche a Villa Stuart. Il gioiellino (21 anni) della nazionale U-21 danese è sbarcato nella città eterna insieme al suo agente MikkelNissen: ad attenderlo c'era il capo dell'area scouting del Napoli, Maurizio Micheli.

E l'edizione odierna di Repubblica, esaltando il colpo di De Laurentiis, racconta dove può giocare Lindstrom:

"Aurelio De Laurentiis ha deciso di arricchire così il Napoli di Rudi Garcia, già ammirato contro Frosinone e Sassuolo. Un dipinto interessante che ha strappato gli applausi degli appassionati, ma da completare con un nuovo gioiello pronto ad entrare nell’esclusiva collezione dei campioni d’Italia. La trattativa per Jesper Lindstrom è conclusa.

«È forte, è il classico numero 10 che strappa» , è stata questa la definizione di Roberto De Zerbi qualche tempo fa alla Bobo Tv. Lindstrom, dunque, è il prototipo del trequartista moderno. Segni particolari: può giocare alle spalle di Osimhen ma soprattutto come attaccante esterno".