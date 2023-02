Colpo Kim Min jae Napoli pianificato dal 2019: la reazione di Spalletti quando l'ha studiato in video

Calciomercato Napoli - Oltre a Kvaratskhelia, l'altro colpo di mercato è stato senza dubbio quello di Min jae dal Fenerbahce. Quando il Napoli lo ha preso nessuno credeva potesse rivelarsi un calciatore determinante in tempi davvero così ristretti. lo scetticismo veniva dal fatto che venisse da un campionato toalmente diverso e non parlasse per niente la nostra lingua. Minjae non solo si è ambientato a tempi record ma ha conquistato tutti con prestazioni super.

Retroscena acquisto Minjae Napoli

Come si legge sulla Gazzetta questa mattina in edicola il Napoli ha iniziato a seguire Minjae dal 2019 grazie ad una segnalazione ricevuta da Giuntoli. Successivamente lo scouting non ha perso di vista questo difensore grazie alle piattaforme specializzate. Successivamente arriva la relazione finale che convince Giuntoli sulla sussistenza della sostenibilità economica per portare a De Laurentiis il sudcoreano come miglior soluzione per sostituire Koulibaly. Con Spalletti che nel frattempo aveva studiato il giocatore e se n’era invaghito.