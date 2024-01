Colpo in difesa: Solet, Perez o Theate le piste seguite dal Napoli, le quotazioni

Calciomercato Napoli - Napoli che vuole chiudere un acquisto in difesa visti i problemi che si sono venuti a creare tra risultati e scarse prestazioni. Ora ci sono delle novità da Il Mattino:

Lo scouting azzurro si guarda intorno e non trascura le piste estere. Sia per il centrocampo, sia per la difesa dove serve subito una diga davanti a Meret. Oltre a Solet si seguono sempre Perez dell'Udinese e Theate del Rennes. Al momento, però, le quotazioni dei due sono leggermente in calo rispetto al francese. Ma restano comunque piste battute.