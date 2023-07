Colpo Adama Traore: per il Napoli si complica, si è inserito un altro club di Serie A

Napoli - Il Napoli vuole cautelarsi in caso di cessioni di Politano o Lozano e tratta diversi esterni d'attacco. Tra questi c'è anche Adama Traore che può arrivare gratis perché svincolato, ma non sarà facile. Per lo spagnolo Adama Traorè ci sono ora diversi club importanti sulle sue tracce e tra questi c'è anche il Milan.